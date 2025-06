RIAD, 29 de junho de 2025 (WAM) – O ministro da Defesa da Arábia Saudita, príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz, recebeu um telefonema do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, general Abdolrahim Mousavi, informou a Agência de Imprensa Saudita (SPA).

Durante a conversa, os dois oficiais revisaram as relações bilaterais na área de defesa e discutiram os desdobramentos regionais, além de esforços conjuntos para preservar a segurança e a estabilidade no Oriente Médio.