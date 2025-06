Secretário-geral do CCG saúda acordo de paz entre Ruanda e República Democrática do Congo

RIAD, 29 de junho de 2025 (WAM) – O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Mohamed AlBudaiwi, saudou o acordo de paz firmado entre Ruanda e a República Democrática do Congo, elogiando os esforços dos Estados Unidos e do Qatar na mediação do entendimento.

Em comunicado divulgado pela secretaria-geral do bloco, AlBudaiwi expressou esperança de que o acordo contribua para encerrar as tensões, atenda às aspirações dos dois povos por segurança e prosperidade, e fortaleça a paz tanto em nível regional quanto global.

O secretário-geral destacou ainda o papel crescente do CCG no apoio a soluções pacíficas e reiterou o compromisso firme da organização com a diplomacia e o diálogo como caminhos para a resolução de crises e a promoção do desenvolvimento sustentável.