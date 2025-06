Ministro dos Emirados defende parceria entre famílias, alunos e educadores para excelência na educação

ABU DHABI, 29 de junho de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, que também preside o Conselho de Educação, Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Comunitário, afirmou que o fim do ano letivo é uma oportunidade para destacar a importância da colaboração construtiva entre estudantes, famílias e educadores — cada um desempenhando seu papel com responsabilidade para alcançar os melhores resultados educacionais.

Na ocasião do encerramento do ano acadêmico 2024–2025, o xeique Abdullah declarou: “Parabenizamos calorosamente nossos estudantes pelo fim do ano letivo. Reconhecemos o empenho, a determinação e o desejo genuíno de aprender e evoluir que demonstraram ao longo do período. Felicitamos especialmente os alunos que se destacaram por seus resultados exemplares, reflexo direto de sua dedicação e ambição. Temos orgulho de todos e os encorajamos a continuar perseguindo a excelência ano após ano. O aprendizado é uma jornada contínua, e a ambição não conhece limites.”

Ele também expressou gratidão às famílias: “Agradecemos profundamente aos pais, cujo apoio contínuo e envolvimento foram fundamentais para o sucesso de seus filhos. Seu papel ativo na trajetória educacional também foi essencial para fortalecer o sentimento de identidade nacional e pertencimento.”

O xeique destacou ainda o trabalho dos profissionais da educação: “Valorizamos igualmente o esforço sincero de professores, equipes acadêmicas e gestores escolares e universitários, que atuam com o respaldo e a orientação dos ministérios e órgãos educacionais competentes”. O ministro também disse que os Emirados acreditam que o investimento nas pessoas começa pela educação e pela formação, pilares reforçados pela família e pela escola.

Abdullah bin Zayed Al Nahyan concluiu dizendo que a construção de uma geração capacitada e empoderada é uma responsabilidade nacional compartilhada — entre estudantes, famílias, educadores, instituições e toda a sociedade. "Cada parte tem um papel a cumprir e deve apoiar as demais em benefício coletivo.”