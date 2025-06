Egito se oferece para sediar conferência internacional sobre reconstrução de Gaza

CAIRO, 29 de junho de 2025 (WAM) – O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, destacou a urgência de encerrar a agressão israelense contra o povo palestino.

Durante reunião com Christophe Bigot, representante especial da União Europeia para o processo de paz no Oriente Médio, Abdelatty reiterou a rejeição do Egito a qualquer tentativa de deslocamento forçado dos palestinos de suas terras.

O chanceler egípcio apresentou os esforços realizados em cooperação com Qatar e Estados Unidos para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, promover a troca de prisioneiros e garantir a entrada de ajuda humanitária no território sitiado.

Abdelatty alertou para a gravidade da situação humanitária em Gaza, agravada pela continuidade da ofensiva israelense e pelos entraves ao acesso de insumos e assistência à população civil.

O ministro afirmou que o Egito está pronto para sediar uma conferência internacional voltada à recuperação inicial e à reconstrução de Gaza assim que for alcançado um acordo de cessar-fogo. Ele também expressou preocupação com os desdobramentos na Cisjordânia, alertando para as graves consequências da continuidade das operações militares israelenses em cidades e vilarejos palestinos, além dos ataques reiterados por parte de colonos contra civis.

Abdelatty reforçou a expectativa de sediar uma conferência internacional sobre a resolução pacífica da questão palestina e a implementação da solução de dois Estados, que deverá ser coorganizada por França e Arábia Saudita.

O chanceler egípcio defendeu a ampliação do reconhecimento internacional do Estado da Palestina, com base nas fronteiras de 4 de junho de 1967 e Jerusalém Oriental (Al Quds) como capital. Para ele, esse é o único caminho viável para alcançar paz, segurança e estabilidade duradouras na região.