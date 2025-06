Ministro das Relações Exteriores dos Emirados preside reunião do comitê do Brics

ABU DHABI, 29 de junho de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, presidiu a reunião do Comitê Diretivo do Brics, realizada por videoconferência com a participação de ministros, autoridades e representantes de entidades governamentais envolvidas nas atividades do grupo.

Durante o encontro, foram analisados os desdobramentos mais recentes da participação dos Emirados no Brics, além de debatidas estratégias para fortalecer essa atuação e garantir os mais altos níveis de coordenação entre os órgãos nacionais envolvidos.

O xeique Abdullah bin Zayed destacou a importância de intensificar e alinhar os esforços das diferentes entidades para assegurar uma participação eficaz e de impacto, condizente com o papel dos Emirados na promoção da cooperação multilateral com parceiros estratégicos.

A reunião contou com uma apresentação de Saeed Mubarak Al Hajeri, secretário-assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais do Ministério das Relações Exteriores e enviado especial (sherpa) dos Emirados ao Brics. Ele apresentou as atualizações mais recentes sobre a atuação do país no grupo e delineou as prioridades nacionais em relação às principais áreas temáticas do bloco.

Foram discutidas as atribuições das diversas entidades envolvidas e propostas de iniciativas para ampliar a participação nas frentes de trabalho do Brics, como economia e finanças, energia e transportes, clima e agricultura, ciência e tecnologia, justiça, saúde, cultura e esportes.

O encontro também incluiu discussões preparatórias para a próxima cúpula do Brics, marcada para os dias 6 e 7 de julho de 2025, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.