Dubai sediará cúpula mundial do esporte em dezembro com foco em inovação e talento

DUBAI, 29 de junho de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, determinou a realização da World Sports Summit em Dubai, nos dias 29 e 30 de dezembro. O evento deve reunir algumas das principais figuras globais do setor esportivo, incluindo atletas, especialistas, treinadores e dirigentes.

“O objetivo é reunir autoridades, técnicos, especialistas e estrelas do esporte – do presente e do passado – para moldar o futuro do setor em escala global”, declarou o xeique Hamdan. “Queremos aproveitar as oportunidades que o esporte oferece e enfrentar os desafios atuais e futuros, reforçando seu papel como força de união entre povos, inspiração para gerações, motor econômico, celeiro de talentos e fonte de entretenimento saudável para o público.”

O príncipe herdeiro acrescentou que a cúpula discutirá o futuro dos esportes coletivos e individuais, com ênfase em estratégias para apoiar seleções nacionais e clubes a melhorarem seu desempenho. Também destacou a importância de escolas e academias esportivas na formação de talentos de todas as idades e modalidades.

Organizado pelo Conselho de Esportes de Dubai, o evento será realizado no complexo Madinat Jumeirah e contará com painéis de debate, palestras magnas, workshops e reuniões de alto nível. Participarão representantes de federações, clubes e entidades esportivas internacionais, com discussões centradas em aspectos econômicos, regulatórios, legislativos e sociais do setor.

Entre os temas abordados estarão as estratégias para ampliar o engajamento do público, aumentar a viabilidade econômica dos eventos esportivos e aplicar tecnologias emergentes – como inteligência artificial e análise de dados – ao desenvolvimento do esporte.

Com infraestrutura avançada e reconhecida capacidade de organização, Dubai consolida sua posição como um dos principais destinos globais para grandes eventos esportivos ao longo do ano, atraindo equipes, estrelas e talentos de todo o mundo.