Parlamento Árabe visita hospital flutuante dos Emirados em Al Arish, no Egito

AL ARISH, 29 de junho de 2025 (WAM) – Uma delegação de alto nível do Parlamento Árabe, liderada pelo presidente da entidade, Mohammed Ahmed Al Yammahi, visitou o Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos na cidade egípcia de Al Arish. O grupo percorreu as instalações do hospital e acompanhou os serviços médicos e humanitários prestados aos pacientes.

Durante a visita, os parlamentares conversaram com diversos pacientes palestinos em tratamento na unidade e ouviram seus relatos sobre o atendimento de saúde e o apoio humanitário oferecidos pelas equipes médicas dos Emirados.

A delegação também recebeu informações sobre o andamento da operação Chivalrous Knight 3 em Al Arish, uma das frentes da iniciativa humanitária dos Emirados em apoio ao povo palestino na Faixa de Gaza. Os parlamentares conheceram os mecanismos de gestão da operação e os tipos de ajuda fornecidos, incluindo pacotes alimentares e médicos, kits para crianças e mulheres, roupas infantis e outros itens de assistência. Os visitantes participaram do empacotamento de parte dos suprimentos.

Al Yammahi elogiou os esforços dos Emirados em apoio à população palestina e no alívio de seu sofrimento, afirmando que essas ações humanitárias refletem os autênticos valores árabes e um sentimento de solidariedade compartilhada entre os povos da região.

O Hospital Flutuante dos Emirados é uma das principais iniciativas humanitárias do país no âmbito da operação. Lançado em 23 de fevereiro de 2024, a unidade oferece atendimento médico integral a feridos da Faixa de Gaza. A unidade é equipada com tecnologia avançada e conta com equipes especializadas para prestar cuidados emergenciais e apoio psicossocial aos pacientes.

A operação Chivalrous Knight 3 foi iniciada em 5 de novembro de 2023, por determinação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Desde então, os Emirados já enviaram mais de 70 mil toneladas de ajuda humanitária, médica e alimentar, reafirmando o compromisso do país com o alívio do sofrimento do povo palestino.