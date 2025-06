Emirados e Kuwait discutem cooperação ferroviária para fortalecer integração no Golfo

KUWAIT, 29 de junho de 2025 (WAM) – Uma delegação da Etihad Rail, liderada pelo diretor-executivo Shadi Malak, reuniu-se com a ministra das Obras Públicas do Kuwait, Noura Mohammed Khaled Al-Mishaan, para discutir o fortalecimento da cooperação bilateral e a troca de experiências em infraestrutura ferroviária entre os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Durante o encontro, a ministra destacou o interesse do Kuwait em aprender com experiências bem-sucedidas na área de ferrovias, especialmente a parceria entre Emirados Árabes Unidos e Omã na criação da Hafeet Rail, considerada por ela um exemplo de integração regional em projetos de transporte e infraestrutura.

Al-Mishaan ressaltou que a colaboração nesse setor estratégico reflete o compromisso do Kuwait com o avanço da integração no Golfo e o fortalecimento da conectividade econômica e geográfica entre os países do CCG. Ela também enfatizou a importância da coordenação contínua entre as equipes técnicas para a execução de projetos de alta qualidade que respondam às necessidades de desenvolvimento da região.

Eid Al Rashidi, subsecretário do Ministério das Obras Públicas do Kuwait, afirmou que a pasta prioriza o aproveitamento de experiências regionais bem-sucedidas. Segundo ele, a colaboração desde as fases iniciais de planejamento e execução é essencial para construir uma malha ferroviária sustentável, alinhada aos objetivos de integração e desenvolvimento compartilhado.

Durante a reunião, foi apresentada uma exposição técnica com os planos futuros do Kuwait para o setor ferroviário. A ministra compartilhou a visão estratégica da pasta para estabelecer uma rede ferroviária nacional sustentável, baseada em boas práticas regionais e internacionais. Essa visão contempla tanto os aspectos ambientais quanto os econômicos, em consonância com os compromissos mais amplos do país com o desenvolvimento sustentável.