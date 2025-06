Emir do Qatar se reúne com rei da Espanha em Sevilha durante conferência da ONU

SEVILHA, 30 de junho de 2025 (WAM) – O emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, reuniu-se com o rei Felipe 6º da Espanha no Palácio Real de Sevilha, à margem do banquete oficial oferecido aos chefes de Estado e de governo participantes da 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento (FfD4), organizada pela ONU.

Segundo a Agência de Notícias do Qatar (QNA), o encontro abordou os principais temas da conferência, com destaque para as formas de ativar a cooperação internacional em apoio ao financiamento do desenvolvimento global.

Os dois líderes também discutiram meios de fortalecer as relações bilaterais entre Qatar e Espanha, além de revisar os principais acontecimentos regionais e internacionais de interesse comum.