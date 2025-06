Kuwait é informado sobre o modelo de cidades amigáveis com a idade de Sharjah

SHARJAH, 30 de junho de 2025 (WAM) – O Departamento de Serviços Sociais de Sharjah (SSSD), representado pelo Escritório de Qualidade e Serviços de Saúde Amigáveis com a Idade, organizou um workshop introdutório remoto a convite do Ministério da Saúde do Kuwait.

O workshop revisou a experiência do Emirado de Sharjah no campo das cidades amigáveis com a idade. O encontro apoiou os esforços do Kuwait para ingressar na Rede Global de Cidades Amigáveis com a Idade da UNESCO, à qual Sharjah se tornou a primeira cidade árabe a aderir em 2017.

A iniciativa está alinhada com o compromisso do SSSD de divulgar a cultura das cidades amigáveis com a idade e compartilhar sua experiência com órgãos regionais e internacionais relevantes. O departamento se empenhou em organizar este encontro de capacitação para aprimorar a cooperação árabe e fornecer o suporte técnico e de conhecimento necessário para permitir que os países irmãos adotem padrões internacionais no cuidado aos idosos.

Asmaa Al-Khudari, diretora do Escritório de Qualidade e Serviços de Saúde Amigáveis com a Idade do departamento, explicou que o Ministério da Saúde do Kuwait demonstrou grande interesse em aderir à rede, com base em seus esforços significativos para atender aos idosos por meio de diversos projetos e programas.

Atualmente, o ministério busca unificar esses esforços dentro de um marco abrangente que leve em conta os requisitos da rede internacional.

Al-Khudari acrescentou que o encontro é o segundo de seu tipo a ser organizado a pedido oficial do ministério. O objetivo é ajudar a implementar os padrões de cidade amigável com a idade e compartilhar a experiência pioneira de Sharjah nesta área.

Ela indicou que a organização de tais workshops faz parte da estratégia do departamento para promover o conhecimento e a troca de experiências, consolidando o papel de Sharjah como um centro de conhecimento e fonte de inspiração para as cidades árabes que buscam melhorar os serviços para os idosos.

Al-Khudari afirmou que espera ver em breve o Estado do Kuwait na lista das cidades membros da rede global, ao lado de outros países árabes que abraçam essa visão humanitária compartilhada.

O workshop contou com a presença de vários funcionários do Ministério da Saúde do Kuwait, coordenadores de instituições públicas e privadas envolvidas no atendimento aos idosos e um grupo distinto de idosos kuwaitianos.

Isso reflete o compromisso do ministério em ouvir e considerar o feedback deles ao desenvolver políticas e programas futuros.