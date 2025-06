Coreia do Sul recebe 1,63 milhão de turistas estrangeiros em maio

SEUL, 30 de junho de 2025 (WAM) – A Organização de Turismo da Coreia anunciou que 1,63 milhão de turistas estrangeiros visitaram o país em maio, um aumento de 14,9% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O número representa 109,7% do volume de visitantes registrado em maio de 2019, antes da pandemia de COVID-19.

Por nacionalidade, os turistas chineses lideraram o ranking com 484 mil visitantes, seguidos por japoneses (292 mil), taiwaneses (150 mil), norte-americanos (132 mil) e filipinos (61 mil).

Em comparação com maio de 2019, o número de turistas de Taiwan, Estados Unidos e Filipinas cresceu 47,6%, 38,1% e 19,8%, respectivamente. O fluxo de visitantes japoneses aumentou 1,9%, enquanto o de chineses atingiu 96,8% do nível pré-pandemia.

De janeiro a maio de 2025, o número acumulado de turistas estrangeiros na Coreia totalizou 7,21 milhões — um aumento de 14,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, equivalente a 103,5% do patamar registrado em 2019. Os países que mais enviaram turistas no período foram China (2,05 milhões), Japão (1,33 milhão), Taiwan (700 mil) e Estados Unidos (560 mil).

No sentido inverso, cerca de 2,39 milhões de sul-coreanos viajaram ao exterior em maio, um aumento de 5,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, atingindo 99,6% do nível pré-pandemia. Entre janeiro e maio, o número total de viajantes coreanos ao exterior foi de 12,34 milhões — o equivalente a 98,6% do registrado no mesmo período de 2019.