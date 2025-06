Fórum Islâmico de Sharjah prossegue com a 25ª sessão científica focada em estudos do Alcorão e Hadith

SHARJAH, 30 de junho de 2025 (WAM) – A segunda semana da 25ª sessão científica organizada pelo Fórum Islâmico de Sharjah teve início com foco renovado na interpretação e nos estudos do Alcorão.

Realizada na Mesquita Al Maghfirah sob o tema “E Allah te ensina”, esta fase oferece aos participantes uma abordagem aprofundada e inspiradora sobre as ciências corânicas.

Ibrahim Tulbah apresentou aos estudantes uma análise detalhada da Surata Yússuf (Surah Yusuf), com base na interpretação do imame Al-Baydawi, uma das maiores autoridades da tradição retórica islâmica. A exposição abordou a surah sob perspectivas espirituais, educativas e retóricas, destacando a estrutura narrativa milagrosa e as lições de paciência, confiança em Deus, otimismo e sabedoria profética diante das adversidades.

O Fórum Islâmico de Sharjah segue com as atividades da segunda semana em um ambiente marcado pela busca do conhecimento espiritual, envolto em serenidade e compaixão. A primeira semana já havia registrado ampla participação de estudantes e membros da comunidade interessados nos estudos islâmicos.

Entre os temas desta semana, destaca-se a aula “Capítulos sobre transações do Livro do Consenso e das Divergências dos Quatro Imames”, ministrada pelo dr. Ahmed Al-Musoumi, que abordou questões fundamentais da jurisprudência financeira com base na obra do imame Ibn Hubayrah.

Na área dos estudos do Hadith, o professor dr. Abdul-Sami’ Al-Anis prossegue com a apresentação do “Mukhtasar Shu’ab Al-Iman”, de autoria do imame Al-Qazwini, oferecendo interpretações analíticas e didáticas. Ele ressaltou o papel central da tradição profética na formação ética e no comportamento do muçulmano.

Já na seção de recitação do Alcorão, o professor Hassan Al-Adawi conduz uma introdução aplicada, explicando versos selecionados a partir dos poemas Al-Shatibiyyah e Al-Durrah Al-Mudiyyah. Ele combina teoria e prática, oferecendo aos alunos regras técnicas e exercícios de recitação que tornam essa ciência mais precisa e acessível.

As aulas da sessão são realizadas diariamente, após a oração do Asr até depois da oração do Isha.