Gabinete dos Emirados aprova novo presidente para autoridade de medicamentos

ABU DHABI, 30 de junho de 2025 (WAM) – O Gabinete dos Emirados Árabes Unidos, presidido pelo vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, aprovou nesta segunda-feira (30/06) a nomeação de Saeed Mubarak Rashid Al Hajeri como presidente do conselho de diretores da Emirates Drug Establishment.

Al Hajeri traz vasta experiência e conhecimento técnico para o cargo. Atualmente, é secretário-assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais no Ministério das Relações Exteriores. É formado em Administração de Empresas pela Lewis & Clark College, possui certificação internacional como analista financeiro (CFA) e completou o programa de educação executiva da Harvard Business School.

Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de liderança em diversas instituições governamentais dos Emirados e de Abu Dhabi. Já foi diretor-executivo da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (ADIA), presidente do conselho do CFA Institute, do Banco Comercial de Abu Dhabi (ADCB) e da seguradora Salama. Também atuou como membro do conselho da Companhia Nacional de Energia de Abu Dhabi (TAQA) e da Organização Zayed para Pessoas com Deficiência.

Reconhecido por suas contribuições aos setores público e financeiro dos Emirados, Al Hajeri foi incluído na lista dos 250 Jovens Líderes Globais do Fórum Econômico Mundial em 2007. Ele participa ativamente de diversos conselhos e comitês nacionais nas áreas econômica e de investimentos, além de representar o país como sherpa do Brics.