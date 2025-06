População de Abu Dabi cresce 7,5% em 2024 e atinge 4,14 milhões

ABU DABI, 30 de junho de 2025 (WAM) – Dados recentes divulgados pelo Centro de Estatísticas de Abu Dabi (SCAD) mostraram que a população de Abu Dabi cresceu 7,5% em 2024, atingindo um total de 4.135.985 pessoas.

Esse índice de crescimento ultrapassa substancialmente o de centros financeiros internacionais estabelecidos, refletindo a posição fortalecida de Abu Dabi como destino preferencial para profissionais internacionais, investimentos e negócios.

A população do emirado aumentou 51% na última década, passando de 2,7 milhões em 2014 para mais de 4,1 milhões em 2024. Essa expansão demográfica sustentada coincide com importantes conquistas econômicas, incluindo o crescimento do PIB de 3,8% no ano passado, alcançando o recorde histórico de AED 1,2 trilhão, impulsionado pelos setores não petrolíferos, que cresceram 6,2% e representam 54,7% da produção econômica total, evidenciando a bem-sucedida estratégia de diversificação do emirado.

Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, presidente do Departamento de Capacitação Governamental de Abu Dabi e presidente do SCAD, afirmou: “O crescimento sustentado da população de Abu Dabi reflete o sucesso do governo em criar um ambiente que atrai talentos internacionais e investimentos. Por meio do desenvolvimento estratégico de políticas e investimentos em infraestrutura, Abu Dabi se consolidou como um destino líder para profissionais que buscam oportunidades de crescimento em um ambiente estável e inovador.”

Ele acrescentou que o crescimento populacional de 7,5% valida a estratégia de priorização de talentos de Abu Dabi. O governo e sua liderança continuam a demonstrar que, na economia do conhecimento atual, as comunidades que oferecem oportunidades genuínas de inovação — como a governança pioneira com inteligência artificial — combinadas com padrões de saúde e segurança de classe mundial, atrairão os melhores profissionais do mundo.

“Abu Dabi não está competindo no mercado tradicional de talentos — o emirado está criando uma nova categoria como um destino global para carreiras”, afirmou Al Kuttab.

O crescimento populacional de Abu Dabi fornece a base para o desenvolvimento do governo com inteligência artificial nativa, que será o primeiro do mundo. Sob a Estratégia Digital do Governo de Abu Dabi 2025-2027, o emirado está pioneiro na governança orientada por dados, que antecipa as necessidades dos cidadãos antes que elas surjam e otimiza a entrega de serviços por meio de análises avançadas e inteligência artificial.

Essas iniciativas estão gerando demanda por especialistas em áreas como governança digital, análise de políticas, design de serviços e integração tecnológica — campos que combinam expertise tradicional com capacidades tecnológicas avançadas. Esses cargos refletem a evolução das oportunidades profissionais em uma economia cada vez mais digital.

A força de trabalho do emirado cresceu 9,1% em 2024, com aumento em todos os níveis de habilidades. As funções profissionais aumentaram 6,4%, refletindo a transição contínua de Abu Dabi para indústrias baseadas no conhecimento, incluindo inteligência artificial, tecnologia, serviços financeiros e manufatura avançada. O perfil demográfico conta a história: 54% dos residentes têm entre 25 e 44 anos — seus anos de maior produtividade — criando uma das piscinas de talentos mais dinâmicas economicamente do mundo.

A confiança internacional na estratégia de talentos de Abu Dabi é evidente nos fluxos de investimento recordes. A Bolsa de Valores de Abu Dabi superou AED 3 trilhões em capitalização de mercado, consolidando sua posição entre as 20 maiores bolsas de valores do mundo.

Em 2024, a ADGM (Abu Dhabi Global Market) registrou um crescimento de 245% nos ativos sob gestão (AUM), aumento de 32% nas entidades operacionais e 39% da força de trabalho dentro de sua jurisdição.

O investimento estrangeiro cresceu 300% desde 2011, com base nas estatísticas de 2023, enquanto o emirado registrou um aumento de 16% nas licenças econômicas emitidas apenas em 2024.

Considerada a cidade mais segura do mundo por nove anos consecutivos e a cidade mais habitável da região MENA pelo sétimo ano consecutivo em 2025, Abu Dabi criou um ambiente onde residentes e empresas podem prosperar com confiança, atraindo os talentos globais essenciais para liderar a economia do conhecimento.

O sucesso de Abu Dabi na atração de talentos globais reflete escolhas estratégicas deliberadas. O valor total da construção em 2024, de AED 107,4 bilhões, demonstra o compromisso do emirado em criar um ambiente físico onde talentos globais desejem viver e trabalhar, apoiado por instalações de classe mundial e um desenvolvimento urbano abrangente.

De acordo com a metodologia de censo baseada no registro, as estatísticas populacionais de Abu Dabi — incluindo os resultados do Censo de Abu Dabi 2023 — estão sujeitas a revisões regulares de acordo com a Política de Revisão Estatística.

Essa abordagem reflete a contínua expansão da integração de novas fontes de dados, aprimoramento de estruturas metodológicas e melhoria contínua da qualidade dos dados, alinhando-se às melhores práticas internacionais.

Com base nessas melhorias, o número revisado da população de 2023 agora é de 3.847.585, garantindo maior precisão e alinhamento com o ecossistema de dados administrativos em evolução.