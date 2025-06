Inflação no Conselho de Cooperação do Golfo fica em 1,7% em 2024, menor nível desde 2021

MASCATE, 30 de junho de 2025 (WAM) – A taxa média de inflação nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) ficou em 1,7% em 2024, segundo dados divulgados pelo Centro Estatístico do Conselho (GCC-Stat). O índice representa uma queda em relação aos 2,2% registrados em 2023.

Os dados revelam variações significativas entre os principais grupos de consumo. O maior aumento foi observado no grupo habitação, com alta de 5,7%, seguido por restaurantes e hotéis (1,8%) e cultura e entretenimento (1,8%). Educação teve elevação de 1,7%, enquanto alimentos e bebidas subiram 1,5% e bens e serviços diversos, 1,1%.

Em contrapartida, alguns grupos apresentaram queda. O setor de saúde teve leve recuo de 0,2%, seguido por vestuário e calçados (-0,7%), comunicações (-1,0%), tabaco (-1,1%) e móveis (-1,6%). O grupo transportes registrou a maior retração, com queda de 2,0%.

Entre 2020 e 2024, os países do CCG enfrentaram oscilações moderadas nos preços. A inflação média foi de 1,7% em 2020, subiu para 2,4% em 2021 e atingiu o pico de 3,1% em 2022. Em 2023, recuou para 2,2% e manteve trajetória de desaceleração até os 1,7% de 2024.

Segundo o GCC-Stat, os números refletem o sucesso das políticas econômicas adotadas pelos países do bloco para conter pressões inflacionárias, sobretudo após a alta acentuada de 2022. Também indicam um cenário de relativa estabilidade na região, especialmente em comparação com os mercados globais.

Em 2024, a taxa de inflação do CCG foi consideravelmente inferior à registrada por vários de seus principais parceiros comerciais. O índice foi de 4,4% no Brasil, 3,8% na Índia, 3,3% no Reino Unido, 2,9% nos Estados Unidos e 2,7% no Japão. Coreia do Sul e Alemanha registraram 2,3%, e a França, 2,0%.

Por outro lado, a inflação foi mais baixa do que a do CCG em países como a China, com 0,2%, e a Itália, com 1,0%. Na União Europeia como um todo, o índice foi de 2,6%.