Trump assina ordem executiva encerrando o programa de sanções à Síria

WASHINGTON, 1º de julho de 2025 (WAM) – O presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, assinou uma ordem executiva histórica que encerra o programa de sanções à Síria, com o objetivo de apoiar o caminho da Síria para a estabilidade e a paz, de acordo com a Agência Árabe de Notícias da Síria (SANA).

A Casa Branca declarou em seu site oficial que a ordem retira as sanções contra a Síria e orienta o secretário de Estado a avaliar a suspensão das sanções, total ou parcialmente, caso critérios específicos sejam atendidos, de acordo com a Lei César.

A ordem permite o relaxamento dos controles de exportação sobre certos produtos e isenta restrições a determinadas ajudas estrangeiras à Síria.

Além disso, a ordem orienta o secretário de Estado a revisar a designação da Síria como Estado Patrocinador do Terrorismo e a explorar possibilidades de alívio de sanções nas Nações Unidas para apoiar a estabilidade na Síria.

A Casa Branca acrescentou que o presidente Trump está comprometido em apoiar uma Síria estável, unificada e em paz consigo mesma e com seus vizinhos.