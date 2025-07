MOGADÍSCIO, 1º de julho de 2025 (WAM) – Dezenove militantes do grupo al-Shabaab foram mortos em um confronto com as forças do Exército somali, informou a Agência Nacional de Notícias da Somália (SONNA).

A operação, realizada com apoio de parceiros internacionais, ocorreu na região de Baqooqaha, aproximadamente 13 km a oeste de Bulo Xaaji, na região de Lower Juba, segundo a agência.