Al Hilal, da Arábia Saudita, elimina o Manchester City da Copa do Mundo de Clubes

ORLANDO, 1º de julho de 2025 (WAM) – O Al Hilal, da Arábia Saudita, eliminou o Manchester City da Copa do Mundo de Clubes, ao vencer por 4 a 3 na prorrogação, no maior choque do torneio até agora.

A partida, em Orlando, terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar, mas no fim de uma prorrogação movimentada, Marcos Leonardo marcou o gol da vitória e selou um dos maiores triunfos da história do futebol do Oriente Médio.

Com o resultado, o clube saudita avançou para as quartas de final, onde enfrentará o Fluminense, do Brasil, garantindo a presença de uma equipe não europeia entre os quatro semifinalistas.