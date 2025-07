Emirados Árabes Unidos reafirmam apoio ao papel da Agência Internacional de Energia Atômica na segurança nuclear

ABU DHABI, 1º de julho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, discutiu a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), além de formas de ampliá-la em diversas áreas, durante uma conversa telefônica com o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi.

Durante a ligação, o xeique Abdullah reiterou o apoio dos Emirados Árabes Unidos ao papel fundamental desempenhado pela AIEA na promoção do uso pacífico de tecnologias nucleares para alcançar o desenvolvimento sustentável, com total respeito às normas internacionais de segurança e não proliferação.

O ministro destacou que os Emirados valorizam sua parceria com a Agência, que tem desempenhado um papel central no avanço do programa nuclear pacífico do país, em conformidade com os mais altos padrões internacionais de segurança, proteção e não proliferação nuclear.

Na ligação com Grossi, o xeique Abdullah também discutiu a situação regional mais ampla e trocou opiniões sobre os desdobramentos atuais.