KUWAIT, 1º de julho de 2025 (WAM) — O preço do petróleo do Kuwait subiu 22 centavos nesta segunda-feira (30/06), atingindo US$ 69,23 por barril, em comparação com os US$ 69,01 registrados na sexta-feira anterior (27), informou a Kuwait Petroleum Corporation (KPC, na sigla em inglês) nesta terça-feira (1º).

Segundo a Agência de Notícias do Kuwait (KUNA), os preços do Brent e do West Texas Intermediate recuaram 16 e 41 centavos, respectivamente, sendo negociados a US$ 67,61 e US$ 65,11 por barril.