Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam governadora-geral do Canadá pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 1º de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Mary Simon, governadora-geral do Canadá, por ocasião do Dia Nacional do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes à governadora-geral e ao primeiro-ministro, Mark Carney, pela data.