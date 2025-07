Mais de 450 terremotos são registrados perto das ilhas Tokara em uma semana

TÓQUIO, 2 de julho de 2025 (WAM) – Cerca de 457 terremotos foram registrados nas proximidades das ilhas Tokara, no sul do Japão, desde 25 de junho, segundo dados da Agência Meteorológica do Japão.

Os tremores ocorreram principalmente nas imediações do arquipélago conhecido como Vila Toshima, assim como próximo às ilhas Amami.

A magnitude dos abalos variou entre 2 e 5 graus, com profundidade dos epicentros entre 10 e 30 quilômetros. O terremoto mais forte atingiu as ilhas Tokara na manhã desta quarta-feira (02/07), de acordo com a agência japonesa. Nenhum alerta de tsunami foi emitido, e não há relatos de vítimas ou danos materiais.