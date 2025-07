Arquivo de Sharjah implanta sistema de gestão documental na Cidade para Serviços Humanitários

SHARJAH, 2 de julho de 2025 (WAM) – O Arquivo de Sharjah implantou oficialmente um sistema de gestão de documentos na sede da Cidade de Sharjah para Serviços Humanitários (SCHS, na sigla em inglês).

A iniciativa tem como objetivo controlar e preservar documentos públicos com base em boas práticas e padrões consolidados, contribuindo para melhorar os fluxos de trabalho e garantir a sustentabilidade da informação.

O acordo foi assinado pelo presidente do Arquivo de Sharjah, xeique Khalid bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, e pela presidente da SCHS, xeique Jameela bint Mohammed Al Qasimi, na presença da diretora-geral da cidade, Mona Abdul Karim Al Yafie, além de representantes e servidores das duas instituições.

O sistema implantado é uma das ferramentas mais modernas para promover um ambiente de trabalho eficiente e bem estruturado. Ele permite classificar, codificar, armazenar, programar e eliminar documentos de forma segura. A tecnologia também facilita o acesso à informação e contribui diretamente para a tomada de decisões institucionais.

O xeique Khalid bin Ahmed Al Qasimi elogiou o empenho das equipes envolvidas e destacou que a iniciativa representa um passo relevante para a consolidação da cultura de documentação e governança. Segundo ele, o projeto reflete o compromisso contínuo de Sharjah com o aprimoramento da gestão pública e a preservação de seu legado humanitário.

Ele afirmou que a medida é especialmente importante para garantir a manutenção de registros ligados aos serviços humanitários, que possuem alto valor humano e dizem respeito a programas, iniciativas e dados sobre grupos prioritários em situação de cuidado e assistência. “A documentação e preservação dessas informações asseguram a continuidade e o desenvolvimento dessas ações com base científica e histórica, além de contribuir para o fortalecimento da organização administrativa da cidade e de seus serviços inclusivos e sustentáveis voltados às pessoas com deficiência.”

A xeique Jameela bint Mohammed Al Qasimi ressaltou o interesse da cidade em fortalecer a cooperação com diversas instituições e órgãos públicos em prol de seus objetivos estratégicos e operacionais. Ela afirmou que a adoção de um sistema especializado de gestão documental, em parceria com o Arquivo de Sharjah, será fundamental para a preservação e o arquivamento dos documentos institucionais.

Segundo a dirigente, todos os arquivos e dados da cidade estarão disponíveis para apoiar esse processo, especialmente por se tratar de uma das instituições mais antigas da região no atendimento a pessoas com deficiência, com uma trajetória marcada por conquistas e dedicação.

Após a assinatura do acordo, a delegação do Arquivo de Sharjah visitou departamentos e salas de aula da SCHS, onde pôde conhecer os programas, serviços e rotinas operacionais da entidade, além de suas ações voltadas ao cuidado integral de um segmento essencial da sociedade.

A parceria integra o esforço mais amplo do Arquivo de Sharjah para expandir a implementação de seu sistema de gestão documental em órgãos públicos do emirado, em consonância com a visão de preservar os registros como parte da identidade nacional e garantir a continuidade do conhecimento institucional para as futuras gerações.