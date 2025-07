Biblioteca Mohammed Bin Rashid terá programação com música, oficinas e cinema em julho

DUBAI, 2 de julho de 2025 (WAM) — A Biblioteca Mohammed Bin Rashid (MBRL, na sigla em inglês) realizará, ao longo do mês de julho, uma série de eventos recreativos e educativos voltados à promoção da cultura e do conhecimento na comunidade.

A programação tem início com uma noite musical especial em parceria com a Banda Musical dos Emirados. Sob regência do maestro Ahmed Taha, os artistas Ahmed Al Radwan, Saif Al Ali e Jassim Mohammed interpretarão melodias emblemáticas da música do país e do Golfo.

Na oficina criativa “O Mundo Entre Linhas e Símbolos”, os participantes poderão explorar a evolução do design de mapas ao longo da história. A atividade inclui interação com mapas e atlas históricos raros, além de orientações sobre como desenhar mapas com base em símbolos, cores e composição.

Como parte da iniciativa “Nossa Vida nos Emirados Árabes Unidos”, lançada pelo ministro da Tolerância e Coexistência, Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, a biblioteca, em parceria com o Sandooq Al Watan, promoverá uma oficina para contar histórias. O público será incentivado a escrever contos inspirados em experiências pessoais vividas no país. As narrativas selecionadas poderão ser reunidas em uma publicação especial ou expostas em forma de instalação.

Cineastas e entusiastas do audiovisual poderão assistir à mostra internacional de curtas-metragens realizada em parceria com o Cineolio, com exibições de produções como Classmate (Espanha), Interruption (Polônia), Sniper (Egito) e Vortex (Coreia do Sul).

Durante as férias escolares, será promovido o programa anual “Nosso Verão na Biblioteca”, com atividades educativas e interativas voltadas a crianças e jovens, transformando o espaço em um ambiente de aprendizado e lazer.

Também será lançado o livro A Escola do Meu Pai, de Mohamed Jassim Al-Rais — uma homenagem ao legado paterno —, em evento promovido em parceria com a editora Kuttab.

O Campeonato Mundial de Xadrez Blitz retorna à biblioteca em colaboração com a Federação de Xadrez dos Emirados, após o êxito da edição anterior.

Amantes da astronomia e da fotografia poderão participar da oficina prática “Lente Voltada para o Céu”, dedicada à observação astronômica e à captura de imagens do céu noturno.

Encerrando a programação, será realizado um encontro com o dramaturgo emiradense Abdullah Saleh Al Rumaithi, com discussão e sessão de autógrafos do livro Tawaya e Outras Peças, que aborda questões sociais e culturais em dialeto local.