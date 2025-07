KUWAIT, 2 de julho de 2025 (WAM) – O preço do petróleo do Kuwait caiu US$ 0,64 e fechou a terça-feira (01/07) em US$ 68,59 por barril, segundo informou nesta quarta-feira (02/07) a Kuwait Petroleum Corporation (KPC, na sigla eminglês).

No mercado internacional, o preço do Brent recuou US$ 0,37 e ficou em US$ 67,11 por barril. Já o WTI (West Texas Intermediate) avançou US$ 0,34, encerrando o dia cotado a US$ 65,45, conforme reportado pela Agência de Notícias do Kuwait (KUNA).