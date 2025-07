Evento em Ras Al Khaimah celebra força e liderança feminina

RAS AL KHAIMAH, 2 de julho de 2025 (WAM) — Um evento realizado em Ras Al Khaimah reuniu 50 líderes femininas seniores sob o tema WISE – Women In Strength and Empowerment (Mulheres em Força e Empoderamento), com o objetivo de capacitar, conectar, orientar e celebrar o protagonismo das mulheres.

Organizado pela Rede Feminina de Ras Al Khaimah (Ras Al Khaimah Women’s Network), o encontro contou com um painel sobre liderança feminina. A rede foi criada pelo Escritório de Investimento e Desenvolvimento do emirado (IDO, na sigla em inglês) para apoiar mulheres nas entidades ligadas ao órgão, promover conexões entre pares e destacar lideranças femininas por meio de um engajamento estruturado e contínuo.

Realizado no Movenpick Resort, o evento buscou fortalecer o papel das mulheres no desenvolvimento pessoal e profissional, consolidando uma comunidade visível e conectada de líderes femininas e incentivando a mentoria e o crescimento profissional.

“Investir no potencial das mulheres é investir no sucesso, na inovação e na resiliência de longo prazo de Ras Al Khaimah”, afirmou Mohammed Sultan Al Qadi, diretor-geral do IDO.

Participaram do painel figuras de destaque como Sherri DeSalvio, vice-presidente de Planejamento Estratégico da Wynn Al Marjan Island; Mandy Van De Velde, vice-presidente sênior de Investimentos do IDO; e Alida Scholtz, diretora financeira da RAKEZ. A mediação foi feita por Lina Almarestani, gerente sênior da PwC Academy.

Futuros encontros do WISE deverão envolver um número maior de participantes, com líderes seniores atuando como mentoras e orientadoras de novas gerações de profissionais.