Abdullah bin Salem homenageia vencedores do Programa de Excelência Esportiva

SHARJAH, 3 de julho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah, homenageou os vencedores da primeira edição do Programa de Liderança em Excelência Esportiva de Sharjah, lançado pelo Conselho de Esportes do emirado, durante cerimônia realizada na noite de quarta-feira no Centro de Recepção e Convenções Al Jawaher.

Entre os premiados, o Clube de Carros Clássicos de Sharjah e o Clube de Xadrez Cultural de Sharjah receberam o prêmio de Melhor Clube entre as instituições especializadas. Já o Clube Esportivo de Sharjah e o Clube Esportivo e Cultural de Al Hamriyah foram reconhecidos como os melhores entre os clubes esportivos. O xeique também homenageou 12 funcionários de clubes de Sharjah com o Prêmio Soldado Desconhecido.

Na categoria de funcionários de destaque, Ammar Ahmed Mahmoud, do Clube Internacional de Esportes Náuticos de Sharjah, foi eleito o Melhor Funcionário de Serviços de Apoio entre os clubes especializados. Haitham Atef Maghari, do Clube Esportivo de Sharjah, venceu na mesma categoria entre os clubes esportivos. Huda Thani Ali, do Clube de Carros Clássicos, foi premiada como Melhor Profissional de Comunicação Institucional entre os clubes especializados, enquanto Shaimaa Ali Al Saridi, do Clube Esportivo e Cultural de Khorfakkan, venceu entre os clubes esportivos.

Ahmed Sultan Al Hassani, do Clube Náutico de Sharjah, foi eleito Melhor Funcionário de Estratégia e Desempenho entre os clubes especializados. Badr Al Din Abdulmutallib Khidr, do Clube Esportivo de Khorfakkan, venceu entre os clubes esportivos. Aisha Youssef Al Qassab, do Clube de Carros Clássicos, foi premiada como Melhor Funcionária de Cultura Comunitária entre os clubes especializados, e Mohamed Ahmed Al Batanouni, do Clube Esportivo e Cultural de Mleiha, venceu entre os clubes esportivos.

Na categoria de Melhor Diretor Executivo, Ahmed Saif Al Tamimi, do Clube de Carros Clássicos, venceu entre os clubes especializados, e Mohamed Ali Al Qusair, do Clube Esportivo de Sharjah, foi o premiado entre os clubes esportivos. O xeique Abdullah também homenageou os jurados e avaliadores da premiação, com os quais posou para fotos e desejou sucesso em suas trajetórias.

Em reconhecimento ao apoio ao evento e ao acompanhamento contínuo das atividades dos clubes de Sharjah, o Conselho de Esportes entregou ao xeique uma placa comemorativa.

A cerimônia começou com a execução do hino nacional dos Emirados Árabes Unidos, seguida por um discurso do Dr. Abdullah Abdulrahman bin Sultan, diretor do programa. Ele relembrou a adoção da estratégia do Conselho de Esportes de Sharjah, implementada há quatro anos, e destacou os resultados obtidos desde então. Também apresentou dados sobre o número de inscrições recebidas (124), visitas de campo, cursos de formação e oficinas realizadas.

O dirigente agradeceu às personalidades que ajudaram a fundar o setor esportivo nos Emirados em geral, e em Sharjah em particular, ressaltando que os avanços atuais são fruto de um esforço institucional integrado voltado à sustentabilidade, ao empoderamento e à construção de um ambiente esportivo que contribua para a qualidade de vida no emirado.

O público assistiu a um documentário sobre a trajetória do programa, seus objetivos e o impacto na motivação de clubes, atletas, treinadores e gestores. O vídeo destacou ainda marcos importantes e o trabalho das equipes envolvidas na realização da iniciativa.

A cerimônia incluiu uma apresentação teatral em três atos, intitulada “A Memória do Herói”, encenada por membros do Centro de Arte para Todos, vinculado à Cidade de Sharjah para Serviços Humanitários. O primeiro ato rememorou momentos de superação, vitórias e derrotas, que culminaram na conquista da medalha de ouro. Também abordou o papel de familiares, clubes e instituições esportivas na formação de atletas.

O segundo ato mostrou a tocha da premiação sendo carregada por um narrador, simbolizando o espírito da excelência presente em profissionais, dirigentes e atletas. A mensagem reforçou os valores do programa, como espírito esportivo, transparência, desafio, excelência e liderança.

O ato final celebrou os atletas em torno do troféu, com a revelação da taça de campeão do programa de prêmios.