Kuwait condena planos da ocupação israelense para ampliar assentamentos na Cisjordânia

KUWAIT, 3 de julho de 2025 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait condenou veementemente as declarações recentes de autoridades do regime de ocupação israelense para ampliar os assentamentos judaicos na Cisjordânia palestina ocupada.

Segundo nota divulgada pela pasta, os planos de ampliação dos assentamentos representam uma grave violação da legalidade internacional e das resoluções pertinentes das Nações Unidas.

O Estado do Kuwait reafirmou seu apoio ao povo palestino em sua luta por seus direitos legítimos, conforme as resoluções da ONU e a Iniciativa Árabe de Paz, incluindo o direito de estabelecer um Estado independente com as fronteiras de 1967 e Jerusalém Oriental como capital.

O comunicado também renovou o apelo ao Conselho de Segurança da ONU para que cumpra sua responsabilidade de proteger a paz e a segurança internacionais e defender a legitimidade internacional.