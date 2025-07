ONU pede à comunidade internacional que aumente os investimentos na Síria

DAMASCO, 3 de julho de 2025 (WAM) – Uma delegação das Nações Unidas pediu o aumento dos investimentos na Síria para atender às necessidades urgentes de crianças e famílias, após uma visita de dois dias às províncias de Idlib e Aleppo.

A delegação discutiu prioridades e explorou formas de fortalecer parcerias e cooperação para ajudar a Síria a se reconstruir e se recuperar após quase 14 anos de crise.

Os representantes também se reuniram com comunidades deslocadas e repatriados vindos de dentro e fora do país para compreender os desafios enfrentados e destacar a necessidade de restaurar meios de subsistência e serviços básicos, garantindo retornos seguros, voluntários, dignos e sustentáveis.

O Escritório das Nações Unidas na Síria afirmou que o país continua sendo uma das maiores crises humanitárias do mundo, com mais de 16 milhões de pessoas necessitando de assistência humanitária. A ONU reiterou seu compromisso de apoiar o povo sírio e as autoridades locais neste momento crucial.