Departamento de Finanças de Sharjah premia vencedores da 6ª edição do Prêmio de Excelência em Desempenho Financeiro

SHARJAH, 3 de julho de 2025 (WAM) — O Departamento de Finanças de Sharjah (SFD, na sigla em inglês) homenageou os vencedores da 6ª edição do Prêmio de Excelência em Desempenho Financeiro, referente ao biênio 2024–2025, em cerimônia realizada na Universidade Al Qasimia.

O evento contou com a presença do xeique Mohammed bin Saud Al Qasimi, presidente do SFD; de Waleed Al Sayegh, diretor-geral do departamento; e de diversas autoridades.

A edição deste ano registrou uma participação expressiva de mais de 60 entidades governamentais e independentes, além de mais de 700 profissionais da área financeira que concorreram em diversas categorias institucionais e individuais.

O xeique Rashid bin Saqr Al Qasimi, diretor do SFD, destacou que a edição atual buscou acompanhar as transformações do cenário financeiro. “Novas categorias foram incluídas, como ‘Entidade de Destaque na Aplicação de Normas Tributárias’, ‘Analista Tributário de Excelência’ e ‘Responsável de Patrimônio e Inventário de Excelência’, com o objetivo de incentivar a conformidade fiscal e promover a excelência na gestão de recursos públicos.”

Ele acrescentou que o prêmio se consolidou como uma plataforma pioneira na promoção da cultura da qualidade financeira, observando que a excelência, hoje, não se mede apenas em números, mas na capacidade das instituições de gerar impactos tangíveis e sustentáveis na administração dos fundos públicos.

O xeique Mohammed bin Saud Al Qasimi entregou prêmios em 12 categorias institucionais e 13 categorias individuais, reforçando o alinhamento estratégico da premiação com a valorização do papel das entidades públicas na liderança e na excelência financeira, bem como com o desenvolvimento de competências especializadas no setor.

Com esta iniciativa, o Departamento de Finanças de Sharjah reafirma seu compromisso com a governança, a transparência e a inovação na gestão financeira pública.