Projeto gigante de gás offshore da ADNOC atinge marco com envio de estruturas ao mar

ABU DHABI, 3 de julho de 2025 (WAM) — O megaprojeto de gás Hail e Ghasha da ADNOC alcançou um marco crucial ao concluir o envio ("sail-out") e a instalação das principais estruturas de suas instalações offshore, a partir do estaleiro da NMDC Energy, localizado em Mussafah, Abu Dhabi.

As estruturas, conhecidas como “jackets” de aço, compõem a base das plataformas marítimas do projeto. Produzidas dentro do prazo e em conformidade com os mais altos padrões de segurança e qualidade, as duas primeiras unidades foram transferidas do estaleiro para uma barcaça de carga e transportadas 160 quilômetros até o mar, onde foram instaladas com precisão pela embarcação Safeen-3000, da NMDC, no fundo do mar.

Esse marco demonstra a coordenação eficiente e a expertise das equipes e parceiros do projeto, garantindo o ancoramento seguro das estruturas e a preparação para a próxima etapa da montagem da infraestrutura marítima.

O Projeto de Desenvolvimento de Hail e Ghasha é o maior empreendimento de gás do mundo em seu tipo e um fator essencial para a autossuficiência em gás dos Emirados Árabes Unidos, além de reforçar as exportações do país. A concessão produzirá 1,5 bilhão de pés cúbicos padrão de gás natural por dia — volume suficiente para atender à demanda diária combinada de países como Irlanda, Grécia e Portugal.

O projeto visa operar com emissões líquidas zero, com a captura de 1,5 milhão de toneladas de CO₂ por ano, o que equivale a retirar mais de 300 mil carros movidos a combustíveis fósseis das ruas.

Musabbeh Al Kaabi, CEO da ADNOC Upstream, afirmou: “O projeto Hail e Ghasha é um pilar essencial para garantir a autossuficiência em gás dos Emirados, e esse avanço nos aproxima ainda mais de sua concretização. O megaprojeto está sendo produzido localmente, impulsionando o crescimento industrial e reforçando as capacidades de manufatura avançada do país.”

O projeto incorpora o espírito da iniciativa “Make it in the Emirates” e reflete o sucesso da ADNOC em gerar valor local ao priorizar a manufatura doméstica, investir em fornecedores baseados nos Emirados, fomentar a diversificação econômica e formar talentos nacionais.

Até o momento, 118 graduados dos Emirados foram recrutados para atuar no projeto, abrindo oportunidades de carreira altamente qualificadas e permitindo que os cidadãos desempenhem papel fundamental na execução desse empreendimento de escala global.