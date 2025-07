Preço do petróleo do Kuwait sobe para US$ 69,05 por barril

KUWAIT, 3 de julho de 2025 (WAM) – O preço do petróleo do Kuwait subiu 46 centavos na quarta-feira (02/07), alcançando US$ 69,05 por barril, em comparação aos US$ 68,59 registrados na última terça-feira, informou a Corporação Petrolífera do Kuwait (KPC, na sigla em inglês).

Os contratos futuros do Brent também avançaram US$ 2,00, atingindo US$ 69,11 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subiu US$ 2,00 e fechou em US$ 67,45 por barril, segundo informou a Agência de Notícias do Kuwait (KUNA).