Jogos da NBA em Abu Dhabi 2025 serão transmitidos para mais de 200 países

ABU DHABI, 3 de julho de 2025 (WAM) – O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) e a National Basketball Association (NBA) anunciaram que os Jogos da NBA em Abu Dhabi 2025 serão transmitidos ao vivo nos Emirados Árabes Unidos, em todo o Oriente Médio e em mais de 200 países e territórios por meio da televisão, mídias digitais e redes sociais.

Apresentados pela ADQ, os jogos de pré-temporada contarão com o New York Knicks e o Philadelphia 76ers, que se enfrentarão na quinta-feira, 2 de outubro, e no sábado, 4 de outubro, na Etihad Arena, localizada na Ilha Yas.

Os Jogos da NBA em Abu Dhabi 2025 fazem parte de uma colaboração plurianual entre a NBA e o DCT Abu Dhabi, que inclui partidas internacionais de pré-temporada da liga, programas de desenvolvimento juvenil que já alcançaram cerca de 20 mil participantes desde 2022, eventos interativos para fãs com a participação de jogadores e ex-jogadores da NBA e da WNBA, uma partida de exibição da NBA 2K League e ações sociais do NBA Cares com foco em saúde, bem-estar e sustentabilidade.

O elenco do New York Knicks inclui o armador Jalen Brunson, duas vezes All-Star da NBA; Karl-Anthony Towns, cinco vezes All-Star; e Mikal Bridges, integrante do Primeiro Time de Defesa da NBA em 2022.

Já o Philadelphia 76ers conta com Joel Embiid, sete vezes All-Star e MVP da NBA em 2023; Paul George, nove vezes All-Star; e Tyrese Maxey, All-Star em 2024.

DCT Abu Dhabi e NBA informaram que os ingressos para os Jogos da NBA em Abu Dhabi 2025 já estão disponíveis ao público.