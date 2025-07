Abu Dhabi sediará 4ª edição do Bike Abu Dhabi Gran Fondo

ABU DHABI, 3 de julho de 2025 (WAM) — Organizado pelo Conselho Esportivo de Abu Dhabi, o 4º Bike Abu Dhabi Gran Fondo será realizado no domingo, 21 de dezembro de 2025. A edição deste ano contará com um percurso invertido: os ciclistas largarão na região de Al Ain e cruzarão paisagens deslumbrantes até a chegada em Abu Dhabi.

A prova de 2025 distribuirá uma premiação total de AED 2 milhões, com 364 prêmios — 44 a mais do que no ano anterior —, reforçando o crescimento do evento e o compromisso com a valorização do ciclismo em todos os níveis.

Aref Hamad Al Awani, secretário-geral do Conselho Esportivo de Abu Dhabi, destacou a importância da corrida como pilar estratégico na consolidação de Abu Dhabi como um dos principais destinos globais para o ciclismo.

“O Bike Abu Dhabi Gran Fondo é uma competição única que reúne tanto amadores quanto profissionais. Reflete nossa visão estratégica de tornar o ciclismo parte integrante da vida no emirado”, afirmou Al Awani.

Ele observou que a quarta edição marca uma mudança significativa, com o início da prova em Al Ain — diferente das edições anteriores, que largavam na capital. Além disso, o aumento no número de premiados e a dedicação de AED 2 milhões em prêmios evidenciam o empenho do conselho em elevar o nível do evento e fortalecer sua presença no calendário internacional de provas.

A corrida integra a plataforma Bike Abu Dhabi e faz parte de uma série de iniciativas anuais que buscam estabelecer o emirado como um centro global do ciclismo, além de apoiar a visão de longo prazo de promover estilos de vida saudáveis e sustentáveis.

Desde sua estreia em 2022, o Bike Abu Dhabi Gran Fondo conquistou espaço no calendário internacional da modalidade, atraindo competidores de diversas partes do mundo e reforçando o compromisso de Abu Dhabi com a promoção da saúde por meio do esporte.

A edição anterior contou com mais de mil ciclistas, entre homens e mulheres, representando mais de 70 nacionalidades — um reflexo dos valores de tolerância e coexistência promovidos pelos Emirados Árabes Unidos.

A edição de 2025 também coincide com o "Ano da Comunidade", iniciativa que acrescenta um importante elemento de coesão social ao evento, reafirmando o papel essencial do esporte na construção da unidade nacional e no fortalecimento dos laços entre os diversos segmentos da sociedade.