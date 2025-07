Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi lança grupo de trabalho de Relações Públicas e Marketing Digital

ABU DHABI, 3 de julho de 2025 (WAM) — A Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi (ADCCI, na sigla em inglês) lançou o Grupo de Trabalho de Relações Públicas e Marketing Digital, com o objetivo de aprimorar o desempenho do setor em Abu Dhabi e promover seu crescimento e expansão contínuos. A proposta é identificar oportunidades e desafios, oferecer recomendações práticas e priorizar soluções-chave para acelerar o progresso por meio da colaboração eficaz entre os setores público e privado.

A iniciativa reflete o compromisso da ADCCI com o fortalecimento da indústria de comunicação e marketing digital e com o papel fundamental que ela desempenha no apoio ao crescimento econômico sustentável e à diversificação da economia de Abu Dhabi.

Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, segundo vice-presidente e diretor executivo da ADCCI, afirmou: “A criação do Grupo de Trabalho de Relações Públicas e Marketing Digital reconhece o papel essencial do setor de comunicação e marketing nos Emirados e sublinha o compromisso de Abu Dhabi em fomentar e desenvolver essa indústria estratégica. Ao reunir especialistas e líderes do setor, estamos promovendo a colaboração que impulsiona a inovação e eleva os padrões.”

A medida integra a estratégia mais ampla da ADCCI de promover o desenvolvimento dinâmico dos negócios e reforçar parcerias público-privadas em todo o emirado. Desde janeiro de 2023, a câmara tem desempenhado papel essencial na criação de grupos de trabalho setoriais, oferecendo plataformas para diálogo significativo entre autoridades governamentais e o setor privado.

Esses grupos funcionam como fóruns de consulta e representação, garantindo que as contribuições do setor privado sejam incorporadas a discussões regulatórias e à formulação de políticas públicas. Suas atribuições incluem a identificação de desafios e oportunidades no setor de RP e marketing digital, a proposição de soluções práticas às autoridades competentes e a revisão de legislações para melhorar a eficiência e a competitividade do setor.

O novo grupo de trabalho é composto por um seleto grupo de líderes e especialistas da indústria de comunicação e marketing, reforçando o compromisso de Abu Dhabi com a inovação e a excelência em setores estratégicos para o futuro da economia local.