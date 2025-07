Emirados Árabes Unidos condenam declarações do ministro da Justiça de Israel sobre a imposição de soberania sobre a Cisjordânia ocupada

ABU DHABI, 4 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente as declarações feitas por Yariv Levin, ministro da Justiça de Israel, que defendeu a imposição da soberania israelense sobre a Cisjordânia ocupada. O governo emiradense afirmou que tais declarações representam uma escalada grave e uma violação flagrante das resoluções de legitimidade internacional.

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores expressou rejeição categórica a todas as declarações e medidas provocativas que visem alterar o status legal dos Territórios Palestinos Ocupados, além de práticas que alimentem a escalada de tensão e comprometam os esforços pela paz e estabilidade na região.

O ministério destacou a importância de apoiar todas as iniciativas regionais e internacionais para promover o processo de paz no Oriente Médio e pôr fim às práticas ilegais que impedem a criação de um Estado palestino independente. Os Emirados reafirmaram seu compromisso com a paz, a justiça e a defesa dos direitos legítimos do povo palestino.

A chancelaria também apelou à comunidade internacional para intensificar os esforços em prol de um cessar-fogo imediato, evitar mais perdas de vidas humanas e impedir a piora da situação nos Territórios Palestinos Ocupados e em toda a região, avançando em direção a uma paz abrangente e justa.