Príncipe herdeiro da Arábia Saudita recebe conselheiro de Segurança Nacional dos Emirados Árabes Unidos

RIAD, 3 de julho de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, recebeu nesta quinta-feira (03/07) o xeique Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional dos Emirados Árabes Unidos, na capital saudita.

No início do encontro, o xeique Tahnoun transmitiu ao príncipe herdeiro saudita os cumprimentos do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, além de votos de contínuo progresso e prosperidade ao Reino da Arábia Saudita.

Em resposta, o príncipe Mohammed bin Salman enviou saudações ao presidente emiradense e expressou os votos de desenvolvimento contínuo para os Emirados Árabes Unidos.

O xeique Tahnoun afirmou que o encontro ocorre no âmbito das consultas permanentes entre as lideranças dos dois países irmãos sobre diversas questões relacionadas à segurança e estabilidade da região, bem como à coordenação em torno dos atuais desdobramentos.

Tahnoun acrescentou: “Os Emirados Árabes Unidos acreditam firmemente na importância da ação árabe conjunta, tanto bilateral quanto coletivamente, e na necessidade de comunicação constante para enfrentar os desafios atuais e garantir o futuro e o desenvolvimento sustentável da região.”

Durante a reunião, foram discutidas formas de fortalecer a parceria bilateral em áreas vitais e estratégicas, com base em seu impacto positivo para o progresso e a prosperidade da região.