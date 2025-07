Ataques armados matam 28 no norte da Nigéria

ABUJA, 4 de julho de 2025 (WAM) – Vinte e oito pessoas morreram em dois ataques distintos realizados por um grupo armado no norte da Nigéria, segundo fontes militares e locais.

O tenente-coronel Olaniyo Osoba, porta-voz da Força-Tarefa Multinacional Conjunta (MNJTF, na sigla em inglês), informou que ao menos 11 pessoas foram mortas na quinta-feira (03/07) quando homens armados invadiram a cidade de Malam Fatori, próxima à fronteira com a República do Níger, e abriram fogo contra um campo de deslocados internos, antes que as forças nigerianas retomassem o controle da área.

No estado de Sokoto, no noroeste do país, 17 pessoas – em sua maioria agricultores – foram mortas quando um grupo armado atacou a vila de Kwalajiya enquanto os moradores se reuniam para a oração da tarde (Asr).