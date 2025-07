Conselho Judicial de Dubai e Universidade de Sharjah firmam acordo para promover excelência

SHARJAH, 4 de julho de 2025 (WAM) – O Conselho Judicial de Dubai e a Universidade de Sharjah (UOS, na sigla em inglês) assinaram um memorando de entendimento com o objetivo de aprofundar a colaboração acadêmica, científica e profissional entre as duas instituições.

O acordo foi formalizado pelo professor Abdullah Saif Al Sabousi, secretário-geral do Conselho Judicial de Dubai, e pelo professor Esameldin Agamy, reitor da UOS.

A parceria deve abrir caminho para o desenvolvimento de programas conjuntos de formação acadêmica e treinamento nas áreas jurídica e judicial, além de oferecer oportunidades de estágio prático para estudantes de Direito da UOS em entidades vinculadas ao Conselho Judicial. O memorando também prevê a possibilidade de contratação de graduados de destaque para cargos relevantes no sistema judicial.

O acordo estratégico integra os esforços nacionais contínuos para fortalecer o sistema de justiça e aprimorar as competências profissionais dos quadros jurídicos, em consonância com a visão dos Emirados Árabes Unidos de construir uma sociedade segura, justa e baseada no conhecimento.