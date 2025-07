Príncipe herdeiro de Abu Dhabi lidera delegação dos Emirados à 17ª cúpula do Brics

ABU DHABI, 4 de julho de 2025 (WAM) – Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, lidera a delegação do país à 17ª cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, Brasil, entre 6 e 7 de julho de 2025.

Os Emirados Árabes Unidos ingressaram no Brics durante a 15ª cúpula do grupo, realizada em agosto de 2023 em Joanesburgo, África do Sul.

A adesão do país ao Brics reflete o compromisso dos Emirados com a cooperação multilateral e o diálogo construtivo por meio de plataformas que representam economias emergentes e em desenvolvimento no cenário internacional. A iniciativa também destaca o papel da diversidade cultural na promoção da paz, da segurança e do desenvolvimento em nível regional e global.