Festival de Corrida de Camelos de Al Ain começa sob patrocínio do presidente dos Emirados

AL AIN, 4 de julho de 2025 (WAM) – Sob orientação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e com o patrocínio do xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Ain, o Festival de Corrida de Camelos de Al Ain teve início nesta sexta-feira (04/07) na pista de corrida de Al Rawda, na região de Al Ain.

Proprietários de camelos que participam do evento expressaram profundo agradecimento ao presidente xeique Mohamed por seu apoio contínuo ao esporte tradicional das corridas de camelos, bem como por sua decisão de realizar o festival na região de Al Ain. Eles também manifestaram sincera gratidão ao xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan por seu constante incentivo e liderança na promoção do patrimônio cultural emiradense por meio de iniciativas como esta.