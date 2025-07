Emirados promovem Diálogo de Jovens do Brics no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 4 de julho de 2025 (WAM) – Marcando um marco no engajamento juvenil, os Emirados Árabes Unidos levaram seu modelo pioneiro de “Diálogo de Jovens” ao Brasil pela primeira vez, como parte de sua participação mais ampla na Cúpula do Brics.

Em parceria com o icônico Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os Emirados sediaram um dinâmico Diálogo de Jovens do Brics, reunindo 40 universitários brasileiros de quatro instituições de ensino em uma conversa voltada para o futuro sobre cooperação internacional, sustentabilidade e o papel essencial da juventude na formulação e influência da agenda global.

A sessão foi conduzida por Saeed Al Hajeri, secretário assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais e representante dos Emirados no Brics, ao lado de Saleh Al Suwaidi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil.

Em seu discurso, Al Hajeri afirmou que o diálogo reflete a profunda convicção dos Emirados de que a cooperação multilateral deve acolher as vozes, ideias e ambições da próxima geração. "Não vemos os jovens apenas como futuros líderes, mas como parceiros essenciais na construção das soluções de que precisamos urgentemente hoje. O Brasil é um parceiro-chave para os Emirados tanto no âmbito do Brics quanto além – e acreditamos que parcerias duradouras se constroem não apenas por meio do comércio e da diplomacia, mas também com base na confiança, na conexão e em aspirações comuns. Isso começa com conversas abertas como esta que estamos tendo aqui hoje.”

“Não é por acaso que, há mais de uma década, a pesquisa Árabe da Juventude aponta os Emirados como o país onde a maioria dos jovens do Oriente Médio gostaria de viver. Isso é um reflexo da segurança, das oportunidades e do otimismo que buscamos promover. Com parcerias como esta, pretendemos estender esse mesmo espírito de possibilidades à comunidade do Brics.”