Hamburgo recebe 7ª etapa da Copa do Presidente dos Emirados de cavalos árabes puros-sangue

HAMBURGO, 5 de julho de 2025 (WAM) – A Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para cavalos árabes puros-sangue dará continuidade à sua presença de destaque nas principais pistas da Europa com a realização da sétima etapa da 32ª edição do torneio, neste domingo (06/07), no hipódromo Horner Rennbahn, em Hamburgo, na Alemanha.

Realizada sob o patrocínio de Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, a série reflete o compromisso contínuo dos Emirados em apoiar criadores e proprietários ao redor do mundo. O objetivo é incentivar a aquisição e o cuidado com os cavalos da raça árabe, preservar sua herança nobre e ampliar seu prestígio internacional, além de impulsionar o desenvolvimento da indústria global de corridas da raça.

Esta será a primeira vez que a prova será disputada em Hamburgo sob seu novo formato, coincidindo com a histórica 156ª edição do Derby Alemão. A escolha da cidade segue a visão estratégica do comitê organizador de integrar o torneio a festivais de elite e a pistas de prestígio, reforçando o legado e a liderança global das corridas de cavalos árabes, em sintonia com o prestígio da Copa do Presidente.

A corrida será realizada em pista de grama, com percurso de 1.600 metros, e é classificada como prova de Grupo 2 para cavalos com quatro anos ou mais. Participam os principais estábulos da Alemanha e de toda a Europa, com premiação total de €250 mil (cerca de US$ 270 mil).