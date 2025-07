Em encontro do Brics, Emirados destacam potencial para ampliar comércio e investimentos entre países-membros

RIO DE JANEIRO, 5 de julho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, participaram do Fórum Empresarial do Brics, realizado paralelamente à 17ª Cúpula do bloco no Rio de Janeiro, no Brasil.

Durante o encontro, Al Zeyoudi ressaltou as sólidas relações comerciais entre os Emirados e os países do Brics, além do papel estratégico do grupo na promoção da inovação, na aceleração do comércio e na geração de oportunidades para investimentos transfronteiriços. O ministro também incentivou a ampliação da colaboração em setores-chave, como logística, agricultura, energia renovável, tecnologia e saúde.

O Fórum Empresarial do Brics reuniu líderes e representantes do setor privado dos dez países membros – Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Indonésia, Etiópia, Egito, Irã e Emirados Árabes Unidos – para discutir como os setores público e privado podem cooperar diante do atual cenário econômico e geopolítico global.

A participação dos Emirados reflete o compromisso do país com parcerias construtivas e mutuamente benéficas. O evento resultou na aprovação de diversas iniciativas destinadas a aprofundar a cooperação econômica e no anúncio de novas parcerias do setor privado que devem impulsionar o comércio e os fluxos de investimento.

Al Zeyoudi afirmou que o Fórum representou uma importante oportunidade para diálogo com países que atravessam profundas transformações econômicas: “A comunidade do Brics oferece um modelo promissor de crescimento. Buscamos juntos um desenvolvimento econômico baseado em investimentos, inovação, empreendedorismo e relações comerciais livres de barreiras e burocracia. É assim que os Emirados constroem seu próximo capítulo de crescimento: atraindo investimento estrangeiro direto, fomentando indústrias tecnológicas e firmando acordos de livre comércio com países como Índia, Indonésia e Rússia, membros do Brics.”

O ministro acrescentou que o objetivo é maximizar ao máximo essa relação e consolidar as bases sólidas já estabelecidas em setores vitais como energia, logística, tecnologia, saúde e segurança alimentar.

Al Zeyoudi esteve acompanhado pelo embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, Saleh Ahmad Salem Alzaraim Al Suwaidi.

O comércio entre os Emirados e os países do Brics tem mostrado crescimento expressivo. Em 2024, o intercâmbio comercial não relacionado ao petróleo totalizou US$ 243 bilhões, um aumento de 10,5% em relação a 2023. Nos primeiros meses de 2025, esse comércio alcançou US$ 68,3 bilhões, com crescimento anual de 18,2% e alta de 2,4% em relação ao último trimestre de 2024.

As exportações não petrolíferas dos Emirados para os países do Brics somaram US$ 39,4 bilhões em 2024, quase o dobro do registrado em 2019. Já as reexportações atingiram US$ 50,5 bilhões. Os Emirados ocupam a 14ª posição no ranking global de parceiros comerciais do bloco e estão em 5º lugar entre os membros do Brics, atrás apenas de China, Rússia, Índia e Brasil.

O grupo do Brics, que originalmente incluía Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, passou a ter dez integrantes em 2024. Hoje, representa cerca de 40% da população mundial e aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto (PIB) global. A entrada dos Emirados Árabes Unidos reflete a estratégia do país de ampliar laços diplomáticos e econômicos com mercados emergentes e reforçar seu papel como hub global de crescimento e prosperidade.