Malásia defende mais comércio entre países do Brics e uma ordem global justa

KUALA LUMPUR, 5 de julho de 2025 (WAM) – O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, defendeu o aumento do comércio entre os países do Brics e pediu que o grupo se consolide como uma força com princípios, baseada na equidade, no respeito mútuo e no compromisso compartilhado de construir uma ordem internacional mais equilibrada e justa.

Criticando medidas unilaterais de tarifas e políticas protecionistas, Anwar afirmou que o Brics — responsável atualmente por cerca de 40% da economia mundial — possui enorme potencial para fortalecer o comércio entre seus membros. “Com essa força coletiva, podemos nos relacionar com o mundo de maneira segura, justa e equilibrada, negociando em igualdade de condições com todos os parceiros do sistema multilateral”, disse o premiê, segundo a agência estatal malaia Bernama.

Anwar também defendeu a reforma de instituições internacionais chave. “Precisamos exigir a transformação das estruturas de governança global — das Nações Unidas à Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao Banco Mundial — rumo a uma ordem multilateral mais democrática e justa”, afirmou. As declarações foram feitas durante o Fórum Empresarial do Brics, no Rio de Janeiro, sob o tema “Conectando Continentes, Construindo o Futuro: Uma Agenda Compartilhada para o Progresso Sustentável”.

Participaram do evento o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban.

Anwar chegou ao Brasil participa da 17ª Cúpula de Chefes de Estado do Brics, que ocorre entre os dias 6 e 7 de julho, a convite do presidente Lula.