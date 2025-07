Emirados participam da 3ª reunião de sherpas e sub-sherpas do Brics

RIO DE JANEIRO, 5 de julho de 2025 (WAM) — Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro adjunto para Assuntos Econômicos e Comerciais e sherpa dos Emirados Árabes Unidos no Brics, participou da 3ª reunião de sherpas e sub-sherpas do bloco, realizada entre 30 de junho e 4 de julho de 2025, no Rio de Janeiro.

O encontro foi convocado em preparação para a 17ª cúpula do Brics, que ocorre na capital fluminense, e representou um marco importante na finalização da Declaração dos Líderes, além de avançar nas discussões sobre as prioridades da presidência brasileira.

Al Hajeri agradeceu à liderança brasileira pela condução dos trabalhos e destacou o papel construtivo dos Emirados na formulação de resultados que reflitam as prioridades compartilhadas pelos países membros. Ele reiterou o compromisso de seu país com a colaboração econômica e o multilateralismo inclusivo nos pilares centrais da cooperação do Brics.

Nesse contexto, os Emirados saudaram a adoção de três documentos temáticos sobre governança global da inteligência artificial, financiamento climático e parceria para a eliminação de doenças socialmente determinadas.

Os Emirados Árabes Unidos aderiram formalmente ao Brics em janeiro de 2024. A participação no grupo está alinhada à visão estratégica do país de promover a cooperação internacional, fomentar o desenvolvimento sustentável e atuar de forma ativa ao lado das economias emergentes.

Para os Emirados, o Brics representa uma plataforma valiosa para o diálogo e a coordenação de políticas entre regiões. Por meio de sua participação no bloco, o país busca defender soluções equilibradas e inclusivas para os desafios globais, reforçando sua posição como uma economia aberta, dinâmica e estratégica no coração do Sul Global.