Príncipe herdeiro de Abu Dhabi chega ao Brasil para participar da 17ª Cúpula do Brics

RIO DE JANEIRO, 5 de julho de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou ao Brasil à frente da delegação dos Emirados Árabes Unidos que participará da 17ª Cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 7 de julho. O xeique representa o presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A delegação dos Emirados é composta por Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid Al Mheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas da Corte do Príncipe Herdeiro; Saeed Mubarak Al Hajeri, secretário-assistente de Assuntos Econômicos e Comerciais do Ministério das Relações Exteriores; e Saleh Ahmad Salem Al Suwaidi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil.