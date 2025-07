Presidente dos Emirados e vice-presidentes parabenizam presidente do Maláui pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 6 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da República do Maláui, Lazarus Chakwera, pela celebração do Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, também encaminharam mensagens semelhantes ao presidente Chakwera.