Príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Brasil discutem ampliação das relações bilaterais

RIO DE JANEIRO, 6 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiram formas de ampliar as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil. O encontro reforçou os laços históricos e sólidos que unem os dois países, com vistas à expansão da cooperação em setores estratégicos e ao apoio mútuo a metas de desenvolvimento sustentável.

A reunião foi realizada durante recepção oferecida pelo presidente brasileiro ao príncipe herdeiro em paralelo à 17ª cúpula do Brics, no Rio de Janeiro.

No início do encontro, Lula deu as boas-vindas ao xeique Khaled e à delegação dos Emirados, destacando a profundidade e a força da relação entre os dois países.

O príncipe herdeiro transmitiu a Lula as saudações do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, junto com votos de saúde, bem-estar e contínuo progresso ao povo e ao governo brasileiros. Ele também agradeceu pela hospitalidade e recepção calorosa oferecidas à comitiva emiradense.

Khaled bin Mohamed ressaltou o orgulho dos Emirados pela parceria estratégica com o Brasil — uma relação construída ao longo de décadas, pautada pelo respeito mútuo e por interesses compartilhados. Ele afirmou que os 50 anos de vínculos bilaterais refletem a visão das lideranças dos dois países em promover colaboração em setores-chave, com foco em desenvolvimento inclusivo e sustentável.

Por sua vez, Lula pediu ao príncipe que transmitisse seus cumprimentos ao presidente dos Emirados e seus votos de sucesso e prosperidade contínuos para o país e seu povo.

Durante a reunião, as delegações revisaram o progresso das relações bilaterais ao longo de cinco décadas de cooperação produtiva e coordenação estratégica, com o objetivo de fortalecer a parceria em áreas prioritárias alinhadas aos interesses comuns e às metas de desenvolvimento de ambos os países.

Participaram do encontro Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas no Gabinete do Príncipe Herdeiro; e Saleh Ahmad Salem Alsuwaidi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil.