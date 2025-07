Emirados participam de reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do Brics sob presidência brasileira

RIO DE JANEIRO, 6 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério das Finanças e pelo Banco Central do país, participaram da reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do Brics, realizada no Rio de Janeiro sob a presidência rotativa do Brasil em 2025.

A delegação dos Emirados foi chefiada por Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, e contou com a presença de Ebrahim Obaid Al Zaabi, vice-governador para Política Monetária e Estabilidade Financeira do Banco Central; Ali Abdullah Sharafi, subsecretário adjunto interino para Relações Financeiras Internacionais do Ministério das Finanças; Thuraiya Hamid Alhashmi, diretora de Relações Financeiras Internacionais e Organizações; e Hamad Issa Al Zaabi, diretor do gabinete do ministro de Estado para Assuntos Financeiros.

A agenda da reunião foi dividida em três sessões principais: uma voltada aos ministérios das Finanças, outra às autoridades monetárias, e uma sessão conjunta que abordou as perspectivas da economia global e o papel do Brics no fortalecimento da governança econômica internacional. Também foram discutidos temas como financiamento climático e coordenação de políticas econômicas.

Durante sua intervenção, Al Hussaini destacou que a participação dos Emirados no Brics reflete o compromisso do país com o fortalecimento do diálogo internacional sobre o futuro do sistema financeiro global e com o desenvolvimento de mecanismos de cooperação multilateral voltados aos desafios do desenvolvimento. “Estamos comprometidos com o fortalecimento do diálogo global e a construção de estruturas cooperativas para enfrentar desafios urgentes”, afirmou.

O ministro acrescentou: “Acreditamos que parcerias construtivas entre economias emergentes e em desenvolvimento, por meio de plataformas como o Brics, oferecem uma oportunidade relevante para melhorar a governança econômica global, ampliar o acesso a financiamentos inovadores e apoiar a estabilidade financeira de longo prazo. Também destacamos a importância da coordenação fiscal e monetária entre os membros para garantir um crescimento mais inclusivo e sustentável.”

Al Hussaini ressaltou ainda que a contribuição dos Emirados na redação do comunicado conjunto é reflexo do engajamento ativo do país com as iniciativas de cooperação dentro do Brics, buscando promover interesses comuns e alinhar-se às aspirações dos demais membros por uma economia global mais equilibrada e colaborativa.

Os Emirados ingressaram oficialmente no Brics em janeiro de 2024, após a ratificação unânime do pedido de adesão pelos cinco países fundadores: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Desde então, o país tem buscado aprofundar parcerias econômicas com os demais membros e consolidar seu papel como centro econômico global e parceiro multilateral estratégico. Os Emirados também se tornaram membros do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) do Brics em outubro de 2021. Criado em 2015, o NDB mobiliza recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do bloco, além de outras economias emergentes e em desenvolvimento.